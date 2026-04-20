Luciano Muttoni ucciso per 50 euro e uno sguardo di troppo | 23 anni e mezzo per De Simone 16 per il complice

A Bergamo, sono stati condannati a oltre ventitre anni e mezzo Carmine De Simone Dicecca e a sedici anni Mario Vetere, coinvolti in una rapina che si è conclusa con l’omicidio di un uomo di 58 anni. La vittima è stata uccisa il 7 marzo 2025 nella sua casa di Valbrembo. Le accuse riguardano il furto di 50 euro e uno sguardo di troppo, che hanno portato alla tragica fine.

Bergamo. Ventitre anni e 6 mesi a Carmine De Simone Dicecca, 16 anni a Mario Vetere per la rapina sfociata nell’omicidio di Luciano Muttoni, 58 anni, ucciso il 7 marzo 2025 nella sua abitazione di Valbrembo. Questa la sentenza della Corte d’Assise di Bergamo, presieduta dal giudice Donatella Nava (a latere Sara de Magistris ) dopo un’ora circa in Camera di Consiglio. La Corte ha riconosciuto a entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche, annullando le aggravanti. Le motivazioni sono attese entro novanta giorni. Secondo l’accusa, De Simone si accanì particolarmente sulla vittima con pugni e colpi inferti con il calcio di una pistola scacciacani, anche quando Muttoni non era più in grado di difendersi.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Omicidio Luciano Muttoni, chiesto l’ergastolo per i due imputati: “Ucciso in casa per una rapina da 50 euro”La pm Letizia Ruggeri ha chiesto l'ergastolo per Carmine De Simone Dicecca e Mario Vetere. Omicidio Muttoni, no alla perizia psichiatrica per De SimoneI giudici respingono la richiesta della difesa che richiama la storia clinica del giovane, tra percorsi neuropsichiatrici infantili e... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Ucciso per rubargli 50 euro, chieste due condanne all’ergastolo; Firenze anziano morto dopo rapina | 36enne condannato per omicidio a 12 anni e mezzo Si cerca ancora il complice. Luciano Muttoni ucciso per 50 euro e uno sguardo di troppo: 23 anni e mezzo per De Simone, 16 per il compliceOmicidio di Valbrembo: la decisione della Corte d’Assise in tribunale a Bergamo. I parenti della vittima: Bastava una chiamata al 112 e si sarebbe salvato, questa non è giustizia Bergamo. Ventitre ... bergamonews.it Ucciso a botte per 50 euro. In tre a processo per l’omicidio a ValbremboÈ stato disposto il giudizio immediato per i tre giovani coinvolti nella morte di Luciano Muttoni, aggredito a scopo di rapina nella sua casa di Valbrembro. Il 24enne Carmine De Simone e il coetaneo ... ecodibergamo.it A Terni si è spento all’età di 86 anni Luciano Fortunati, un uomo distinto, garbato, storico gioielliere dell’azienda omonima e volto conosciuto da generazioni. In oltre 60 anni di attività, con la sua passione e la cura per ogni dettaglio, ha accompagnato momenti facebook