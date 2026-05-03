Nella finale di Champions League femminile, il VakifBank Istanbul ha conquistato il titolo battendo l’Eczacibasi Istanbul con un punteggio di 3-1. La partita si è svolta alla Ulker Sport and Event Arena di Istanbul. Sono stati assegnati premi individuali, tra cui quello al miglior allenatore italiano, mentre per Conegliano si tratta di un riconoscimento di consolazione.

Il VakifBank Istanbul ha vinto la Champions League 2026 di volley femminile, sconfiggendo l’Eczacibasi Istanbul per 3-1 nella finale andata in scena alla Ulker Sport and Event Arena di Istanbul. La corazzata turca si è imposta nel derby di fronte al proprio pubblico, dopo che in semifinale aveva rimontato Conegliano da 0-2 e 17-22: festa grande per le padrone di casa, che hanno così completato la stagione perfetta dopo aver conquistato lo scudetto e la Coppa di Turchia. Sono stati assegnati anche i premi individuali ed è stato selezionato il sestetto ideale (Dream Team). La miglior giocatrice del torneo (MVP) è la serba Tijana Boskovic: la bomber del VakifBank ha letteralmente fatto la differenza nella Final Four, brillando anche nei testa a testa con Isabelle Haak e Magdalena Stysiak.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley femminile, i premi individuali della Champions League 2026: miglior allenatore italiano, consolazione per Conegliano

FINAL STANDINGS Women's Champions league 2026 European Volleyball Released

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