LIVE PGE Projekt Varsavia-Trento 0-0 Champions League volley 2026 in DIRETTA | ottima partenza della squadra italiana 4-7

Nella partita valida per la Champions League volley 2026, PGE Projekt Varsavia e Trento si affrontano in diretta con il punteggio di 0-0. La squadra italiana ha iniziato bene, portandosi avanti 4-7, grazie anche a un ace di Sbertoli, che ha sfruttato una deviazione fortunosa del nastro. La gara prosegue tra azioni intense e scambi rapidi.

11-25 TRENTO VINCE IL PRIMO SET! Altro ace di Faure, con il francese che chiude un parziale dominato dall'inizio alla fine. 11-19 Sbertoli fa bene a scegliere Lavia che furbamente trova il mani fuori. 7-12 Ace di Sbertoli che sfrutta al meglio la deviazione fortunosa del nastro. 7-11 Attacco di Faure da seconda linea in extrarotazione, il francese ottiene il mani fuori. 7-10 Altra parallela di Weber che sembra essere l'uomo in più per Varsavia. 6-10 Che magia di Sbertoli che trova Ramon, lo spagnolo prende le mani del muro e ottiene il punto. 6-9 Parallela di Weber, Laurenzano ci prova ma Sbertoli non raggiunge il pallone. 5-9 Servizio corto di Lavia che trova l'ace! Colpo delicato dello schiacciatore azzurro.