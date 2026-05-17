Volley accordo per il PalaCrisafulli | la Superlega torna a Prata

È stato raggiunto un accordo per il ritorno della Superlega nel PalaCrisafulli di Prata. L’intesa prevede interventi tecnici per adeguare gli impianti alle norme richieste dalla massima divisione del volley nazionale. Verrà aumentata la capienza dell’impianto per accogliere un numero maggiore di tifosi, anche attraverso modifiche strutturali. I lavori in programma riguardano principalmente l’adeguamento degli spazi e delle dotazioni tecniche, necessari per rispettare gli standard stabiliti dalla federazione.

? Domande chiave Come verrà ampliata la capienza del PalaCrisafulli per ospitare i tifosi?. Quali lavori tecnici servono per rispettare gli standard della Superlega?. Come faranno pallavolo e basket a condividere gli stessi spazi?. Perché l'accordo tra sindaci e dirigenti è fondamentale per il territorio?.? In Breve Adeguamento PalaCrisafulli per raggiungere i 3000 posti richiesti dalla Lega di Pallavolo.. Partecipazione dei sindaci Basso e Cescon insieme all'assessore Elena Ceolin.. Gestione spazi condivisa con Tita Peresson, Roberto Moro e Davide Gonzo.. Potenziamento struttura con nuovi ingressi e area hospitality per stagione 2026.. Il vertice di venerdì tra i dirigenti della Tinet Prata e le amministrazioni di Pordenone e Prata apre la strada al ritorno della pallavolo maschile di massima serie nel territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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