Volley | la Tinet Prata batte Pineto anche in Gara 2 nella corsa per la Superlega

La Tinet Prata ha conquistato una vittoria 3-0 contro Abba Pineto in Gara 2, confermando la serie di match validi per la qualificazione alla Superlega. La squadra ha chiuso i set con i punteggi di 25-19, 25-22 e 25-22, portandosi così a tre match point nella corsa al massimo campionato. La squadra si conferma in ottima forma e si avvicina ulteriormente alla possibile promozione.

Tre match point per il sogno Superlega. La Tinet Prata non solo ci crede, ma lo sta dimostrando sul campo dopo il 3-0 (25-19, 25-22, 25-22) contro Abba Pineto. La Tinet si porta sul punteggio di 2-0 nella finale play-off. Domenica 10 maggio alle 18:30 i gialloblù torneranno in Abruzzo per provare.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Pineto vince la Coppa Italia A2 maschile battendo Tinet Prata in finaleLa Del Monte Coppa Italia di Serie A2 assegna una pagina memorabile per la città di Pineto e per lo sport regionale: l’ABBA Pineto, in trasferta al... Finale Coppa Italia A2: Prata-Pineto, i precedenti favoriscono Tinet ma il verdetto è sul campoLa gara decisiva per l’assegnazione della 29ª edizione della Coppa Italia di Serie A2 si svolgerà domenica 22 febbraio 2026 al PalaPrata di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Finale, Gara 2 | Tinet Prata di Pordenone - Abba Pineto in Diretta Streaming | DAZN IT; Volley, Prata vince Gara 1 di finale: Pineto superata 3-1 al Pala Santa Maria; Play Off A2, sarà Pineto contro Prata di Pordenone la Finale!; Volley: la Tinet Prata batte Pineto anche in Gara 2 nella corsa per la Superlega. Play Off: la Tinet batte Pineto anche in Gara 2La squadra di Di Pietro si impone nettamente 3-0 (25-19, 25-22, 25-22) davanti al pubblico del Pala Prata e si porta 2-0 nella serie, ad una vittoria dalla promozione in Superlega ... corrieredellosport.it Volley, Prata vince Gara 1 di finale: Pineto superata 3-1 al Pala Santa MariaTinet autrice di una splendida prestazione di gioco che ha permesso, di volta in volta, a qualcuno dei Passerotti di ergersi a protagonista ... rainews.it Volley A2 Maschile - Adrenalina Tinet Prata! Vince 3-0 Gara 2 contro un'indomita Pineto. Tinet da emozioni forti. Regola per 3-0 un’indomita e incerottata Abba Pineto, vola sul 2-0 e si guadagna tre match point per il sogno Superlega. Il primo sarà domenica al - facebook.com facebook