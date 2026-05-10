Volley impresa Tinet Prata | arriva la promozione in Superlega
La Tinet Prata ha conquistato la promozione in Superlega dopo aver vinto gara 3 contro Abba Pineto. La squadra ha raggiunto questa qualificazione in una serie che si è conclusa con il successo decisivo nella terza partita. La vittoria rappresenta un traguardo importante per il club e segna il loro ingresso nella massima divisione nazionale. La squadra ora si prepara a affrontare la nuova stagione nel massimo livello del campionato.
Tinet Prata nella storia. I passerotti, dopo la vittoria in gara 3 contro Abba Pineto, strappa il pass per la Superlega. Una prestazione di carattere di una squadra decisa a chiudere la partita al primo match point al Pala Volley Santa Maria di Pineto. Gli abruzzesi si sono comunque dimostrati un.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Volley: la Tinet Prata batte Pineto anche in Gara 2 nella corsa per la Superlega
Leggi anche: Playoff pallavolo: la Tinet Prata travolge Brescia con un 3-1 netto
Argomenti più discussi: Il cuore non basta ad un’ABBA incerottata: Prata vince 3-0 in Gara 2; Finale, Gara 1 | Abba Pineto - Tinet Prata di Pordenone Serie A2 Credem Banca; Volley, Prata vince Gara 1 di finale: Pineto superata 3-1 al Pala Santa Maria; Prata vede la SuperLega, ma Di Pietro avverte: In Gara3 l’approccio non sarà facile.