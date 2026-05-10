Volley impresa Tinet Prata | arriva la promozione in Superlega

La Tinet Prata ha conquistato la promozione in Superlega dopo aver vinto gara 3 contro Abba Pineto. La squadra ha raggiunto questa qualificazione in una serie che si è conclusa con il successo decisivo nella terza partita. La vittoria rappresenta un traguardo importante per il club e segna il loro ingresso nella massima divisione nazionale. La squadra ora si prepara a affrontare la nuova stagione nel massimo livello del campionato.

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