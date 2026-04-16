Volley A2 femminile profumo di convocazione in nazionale per la neo Bartoccini MC Restauri Ornoch

Una giocatrice della squadra di volley femminile di serie A2 potrebbe ricevere una convocazione in nazionale nei prossimi giorni. La giocatrice, appena arrivata a Perugia, si trova in vista di un possibile invito ufficiale. La notizia circola tra addetti ai lavori, senza conferme ufficiali, e riguarda un possibile passo importante per la atleta e la squadra.

Non ha fatto nemmeno in tempo a sbarcare a Perugia che nei prossimi giorni potrebbe arrivare una sorpresa alquanto gradita.Il ct della nazionale maggiore polacca Stefano Lavarini avrebbe messo gli occhi su Natasza Ornoch, ieri ufficializzata quale neo giocatrice della Bartoccini MC Restauri, e.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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