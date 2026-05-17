Questa domenica si presenta ricca di eventi sportivi e di spettacolo. Alle 10.45 si svolge la nona tappa del Giro d'Italia, seguita alle 12 da cinque partite valide per la Champions League. Nel pomeriggio, alle 14, parte il Gran Premio di MotoGP in Spagna. In serata, si tiene la cerimonia di premiazione dello scudetto dell'Inter. Un susseguirsi di appuntamenti che coinvolgono diverse discipline e appassionati.

E' una giornata da segnare sul calendario col circoletto rosso quella di oggi. La Serie A di calcio, la finale degli Internazionali d'Italia di tennis, la MotoGP in Spagna, il Giro d'Italia. Roba da crampi a una mano a furia di smanettare col telecomando. O da corsa a casa dallo stadio, per chi sarà sugli spalti, per non perdersi gli altri appuntamenti davanti alla tv. Andiamo in ordine cronologico. Con il portoghese Eulalio in maglia rosa, parte in mattinata la nona tappa del Giro d'Italia, che andrà da Cervia a Corno alle Scale, sulle montagne bolognesi. La giornata si apre a mezzogiorno con le 5 partite che vedono impegnate le squadre in corsa per i tre posti disponibili per la prossima Champions: Pisa-Napoli, Juve-Fiorentina, Genoa-Milan, Roma-Lazio e Como-Parma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Volata Champions, Sinner, Giro e MotoGP: che domenica bestiale!

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