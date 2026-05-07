Domenica si preannuncia una giornata intensa nel mondo del calcio, con partite decisive che coinvolgono squadre di diverse categorie. I play-off vedranno affrontarsi in contemporanea la sfida tra Tau Altopascio e Seravezza Pozzi, mentre a Prato si sfideranno le formazioni di Siena e un’altra squadra ancora da definire. Le gare di questa giornata determinano la posizione finale in vista delle prossime fasi della stagione.

Una domenica ricca di sfide, quella che si sta avvicinando. Partendo dai play-off, in contemporanea a Prato-Siena, andrà in scena la sfida Tau Altopascio-Seravezza Pozzi. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si disputeranno i tempi supplementari; persistendo la parità andrà in finale (domenica 17, alle 16), la società meglio classificata nella regular season. Sempre alle 16 si giocheranno i play-out: nel girone E le partite con in palio la salvezza sono Orvietana-Poggibonsi e Follonica Gavorrano-Camaiore. Con il risultato in parità al 90’, si disputeranno i supplementari. In caso di ulteriore parità retrocederà in Eccellenza la squadra peggiore classificata.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Play-off e Play-out. Domenica bestiale. Sfide che valgono l’intera stagione

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