Roma le possibili combinazioni per la volata Champions

A tre turni dalla conclusione del campionato, la Roma si trova in corsa per la qualificazione in Champions League. Dopo l’ultima giornata, la squadra si trova a un solo punto di distanza dalla zona europea, grazie ai risultati ottenuti di recente. La lotta per l’obiettivo resta aperta, con diverse combinazioni ancora possibili per la conquista del piazzamento. La corsa continua con tutte le energie, mentre il calendario si avvicina al suo epilogo.

A tre giornate dalla fine, la Roma è appesa con le unghie e con i denti al treno Champions che ora, grazie all’ultimo turno che ha sorriso ai giallorossi, è distante un solo punto. La schiacciante vittoria interna contro la Fiorentina, ha infatti fatto accorciare gli uomini di Gasp sulla Juve, che non è andata oltre il pari contro il Verona, e sul Milan, caduto a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Distanziato di due lunghezze anche il Como, bloccato sullo 0-0 al Sinigaglia contro il Napoli. Ora è tutto aperto per la corsa al quarto posto, con ancora 9 punti in palio da incassare per assicurarsi un posto nella massima competizione europea. Se vogliamo, però, è proprio la Roma a dover compiere il miracolo: i giallorossi, dovrebbero puntare a vincerle tutte e, considerati anche gli scontri diretti a sfavore, potrebbe anche non bastare.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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