Vittuone mobilità bloccata | tavolo istituzionale per i disabili

A Vittuone, la mobilità restava bloccata da circa nove anni, creando disagi tra i residenti. Recentemente, le autorità hanno convocato un tavolo istituzionale dedicato alla questione dell’accessibilità e dei disabili, dopo che i lavori previsti per migliorare le infrastrutture sono stati posticipati al 2029. La questione ha suscitato attenzione pubblica e si cerca di capire chi sia responsabile del ritardo e delle difficoltà che ne sono derivate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Perché i lavori per l'accessibilità sono stati rimandati al 2029?. Chi deve rispondere del blocco della mobilità durato nove anni?. Come faranno le istituzioni a sbloccare i fondi già stanziati?. Quali differenze distinguono la stazione di Vittuone da quella di Legnano?.? In Breve Tavolo con sindaco Bonfadini, consigliera Noja e senatore Scalfarotto alle ore 18.. Michela Grande della Uildm rappresenta i disabili durante l'incontro in Municipio.. Rfi ha previsto interventi strutturali per la stazione solo dopo l'anno 2029.. Problema segnalato da Rfi nel 2017 senza cantieri aperti da nove anni.. Lunedì alle ore 18 in Municipio di Vittuone si riunisce un tavolo istituzionale per affrontare il blocco della mobilità nella stazione di Vittuone-Arluno. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vittuone, mobilità bloccata: tavolo istituzionale per i disabili ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Invicta Matera: tavolo istituzionale per il futuro in Eccellenza?? Cosa sapere Invicta Matera riunisce Francesco Nicoletti e il sindaco Antonio Nicoletti il 27 aprile a Matera. Leggi anche: Crisi industriale a Brindisi: sindacati chiedono tavolo istituzionale in prefettura