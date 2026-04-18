Tragedia sul lavoro a Vicenza | cade da un’impalcatura e muore la vittima è un operaio comasco

Lo scorso giovedì 16 aprile, poco dopo le 13, un operaio è caduto da un’impalcatura in un cantiere a Vicenza, lungo la strada Casale, e ha perso la vita. La vittima, originaria di Como, lavorava nel sito del depuratore di Casale. La notizia si è diffusa solo nelle ultime ore, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

La tragedia è avvenuta lo scorso giovedì 16 aprile, poco dopo le 13, in strada Casale a Vicenza, all’interno del cantiere del depuratore di Casale, anche se la terribile notizia si è diffusa solo nelle ultime ore.Secondo una prima ricostruzione di VicenzaToday, l'operaio è precipitato da.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Vicenza, cade da impalcatura in un cantiere del depuratore di Casale: muore operaio di 67 anni(Adnkronos) – Un operaio di 67 anni è morto ieri pomeriggio cadendo da una impalcatura in un cantiere all'interno del depuratore Viacqua di Casale... Cade da un’impalcatura nel cantiere del depuratore di Vicenza, muore operaio di 67 anniL’uomo, un operaio di 67 anni, è caduto da una impalcatura nel cantiere del depuratore di Vicenza. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Incidente sul lavoro a Palermo, morti due operai caduti da una gru; Tragedia sul lavoro a Vicenza: operaio muore dopo una caduta in cantiere; Il braccio della gru che si piega, il boato tremendo e la morte dei due operai senza contratto; Ennesima tragedia sul lavoro, operaio muore schiacciato da un furgone. Ospitaletto, muore mentre pulisce la canna fumaria: Gavardo piange Massimiliano LauroTragedia sul lavoro a Ospitaletto, dove nella giornata del 16 aprile ha perso la vita un uomo di 46 anni. La vittima è Massimiliano Lauro, padre di cinque ... bsnews.it VIDEO| Tragedia sul lavoro a Palermo, crolla il cestello di una gru: morti due operaiTragedia del lavoro a Palermo, dove due operai sono morti a seguito del crollo di un cestello per lavori edili in via Ruggero Marturano ... dire.it Un traguardo atteso si è trasformato in tragedia a Roma. Miriam Indelicato, studentessa di 23 anni originaria del Trapanese, è stata trovata senza vita nella sua abitazione proprio alla vigilia della discussione della tesi alla Luiss, che si sarebbe dovuta tenere o - facebook.com facebook Sovizzo, motociclista 24enne muore nello scontro con un’auto. La tragedia nel tardo pomeriggio di venerdì. Inutili i soccorsi del Suem 118. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Locale. x.com