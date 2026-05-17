Vitoria Spagna | violenti scontri tra Antifa e maghrebini

A Vitoria, in Spagna, si sono verificati scontri tra gruppi di antifascisti e persone di origine maghrebina. Gli occupanti abusivi hanno riferito di un tentativo di occupazione illegale da parte di altri individui. La polizia è intervenuta per contenere la situazione e mantenere l’ordine pubblico. La tensione tra le parti ha portato a momenti di violenza, con alcuni episodi di scontro fisico e danneggiamenti. La situazione resta sotto controllo, mentre le autorità continuano le verifiche sulle cause degli scontri.

A Vitoria, lo squat di Errekaleor, descritto come il più grande della Spagna, è stato teatro di violenti scontri e disordini pubblici. Gli incidenti sono scoppiati dopo che i residenti si sono rifiutati di accettare l’arrivo di nuovi occupanti provenienti da ex edifici industriali abbandonati. Secondo le ricostruzioni, tutto è iniziato mercoledì sera quando decine di senzatetto che occupavano ex stabilimenti industriali, già coinvolti in precedenti incidenti, hanno tentato di entrare in diversi edifici di Errekaleor. I residenti del quartiere, che si presenta come uno spazio “autogestito”, si sono opposti, invocando le proprie regole interne. Ne sono scaturiti scontri fisici, che hanno richiesto l’intervento della polizia basca. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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