Bastoni e razzi lanciati in un bar violenti scontri a Vigo tra gli ultras del Celta e del Lione

Nella sera precedente agli ottavi di Europa League, a Vigo si sono verificati violenti scontri tra ultras del Celta e del Lione in un bar. Durante l’incidente sono stati usati bastoni e sono stati lanciati razzi, causando scompiglio tra i presenti. La rissa ha coinvolto gruppi di tifosi provenienti da entrambe le squadre e ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Violenta rissa in un bar di Vigo la sera prima degli ottavi di Europa League tra Celta e Lione: bastoni e razzi lanciati in un bar. Due tifosi francesi finiscono in ospedale, venti identificati dalla polizia spagnola.