Scontri tra ultras di Catania e Casertana scatta il Daspo per 29 violenti

La polizia ha emesso 29 provvedimenti di Daspo nei confronti di tifosi del Catania e della Casertana, legati agli scontri avvenuti l’11 ottobre 2025 lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, vicino all’area di servizio di San Mango Piemonte, nel Salernitano. I provvedimenti sono stati emessi per i comportamenti violenti registrati in quella giornata.

LA polizia ha emesso 29 Daspo nei confronti di tifosi del Catania e della Casertana. I provvedimenti si riferiscono agli scontri avvenuti l'11 ottobre del 2025 lungo l'autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dell'area di servizio di San Mango Piemonte, nel Salernitano. In seguito al violento scontro tra tifosi il traffico rimase bloccato per diversi minuti sotto lo sguardo impaurito di decine di automobilisti. Gli ultras della squadra campana provenienti da Picerno e i sostenitori degli etnei diretti in Sicilia, dopo la trasferta di Giugliano in Campania, si affrontarono violentemente lungo le due carreggiate autostradali.... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

