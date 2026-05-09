Cimitero Monumentale di Bergamo sei visite guidate gratuite da giugno a novembre

Dal mese di giugno fino a novembre 2026, nel Cimitero Monumentale di Bergamo si svolgono sei visite guidate gratuite. L'iniziativa fa parte del ciclo “Arte e architettura nel Cimitero di Bergamo”, promosso dai Servizi Cimiteriali. Gli incontri sono aperti a chi desidera approfondire le opere e le strutture presenti nel cimitero, un luogo che combina elementi artistici e architettonici.

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ARTE E MEMORIA. È il programma di “Arte e architettura nel Cimitero di Bergamo”, il ciclo di appuntamenti promosso dai Servizi Cimiteriali in calendario da giugno a novembre 2026. Sei visite guidate gratuite per scoprire il patrimonio storico, artistico e architettonico del Cimitero Monumentale di Bergamo. È il programma di “Arte e architettura nel Cimitero di Bergamo”, il ciclo di appuntamenti promosso dai Servizi Cimiteriali in calendario da giugno a novembre 2026. Le visite si terranno sabato 6 giugno, domenica 21 giugno, sabato 18 luglio, domenica 13 settembre, sabato 24 ottobre e domenica 1 novembre, sempre dalle 10 alle 11.30. Ogni appuntamento prevede un massimo di 30 partecipanti.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Cimitero Monumentale di Bergamo, sei visite guidate gratuite da giugno a novembre ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Da giugno a novembre sei visite guidate al Cimitero Monumentale di Bergamo Arte: riapre alle visite guidate il Complesso Monumentale della Rocca di VicopisanoVicopisano (PI), 26 marzo 2026 – Trascorso il Capodanno pisano, che si è celebrato mercoledì 25 marzo anche nella Pieve di Vicopisano, nel fine...