Virtus Volley Latina altra tappa verso la Serie D
La Virtus Volley Latina si avvicina alla promozione in Serie D dopo aver battuto la squadra di Sant’Ambrogio nei quarti di finale dei play-off. La squadra ha vinto le partite casalinghe contro le formazioni di Sabine e Aurelio, passando così alla fase successiva della competizione. La squadra ora aspetta l’esito della sfida tra Rieti e un’altra formazione per conoscere il suo prossimo avversario. La società si prepara alla prossima fase della competizione con fiducia.
PLAY OFF PER LA D, LA VIRTUS VOLLEY LATINA BATTE SANT’AMBROGIO E ASPETTA RIETIDecisive le sfide in casa con sabine e Aurelio. Giovanili, il quadro Il sogno della Serie D continua in casa Del Prete Virtus Volley Latina, che nella gara di esordio play off di Prima Divisione femminile, si è imposta. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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