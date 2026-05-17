Virtus Volley Latina altra tappa verso la Serie D

La Virtus Volley Latina si avvicina alla promozione in Serie D dopo aver battuto la squadra di Sant’Ambrogio nei quarti di finale dei play-off. La squadra ha vinto le partite casalinghe contro le formazioni di Sabine e Aurelio, passando così alla fase successiva della competizione. La squadra ora aspetta l’esito della sfida tra Rieti e un’altra formazione per conoscere il suo prossimo avversario. La società si prepara alla prossima fase della competizione con fiducia.

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