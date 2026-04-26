Nel campionato di Serie C di basket, l’E80 Group Castelnovo Monti affronta oggi le semifinali. La partita contro la Pallacanestro Molinella si gioca alle 17 in casa dei padroni di casa. La squadra di Castelnovo cerca di ottenere un risultato per avanzare nella competizione e proseguire nel percorso verso la promozione in Serie B.

Via alle semifinali di Serie C per l’E80 Group Castelnovo Monti, che alle 17 ospita la Pallacanestro Molinella. Gli appenninici sono gli unici "intrusi" in un panorama interamente bolognese, visto che dall’altra parte del tabellone si affrontano Zola Predosa e Virtus Medicina, ma sono decisamente accreditati dai favori del pronostico, vista la regular season dominata e l’agevole successo in 2 gare nei quarti contro la 4 Torri Ferrara. Molinella, tuttavia, non ha intenzione di recitare la parte della vittima sacrificale, dopo aver avuto la meglio alla "bella" su Piacenza: gli ospiti, infatti, hanno battuto in casa gli uomini di Giuseppe Vozza (foto) in regular season (73-71), con l’E80 che si è poi presa la rivincita al PalaGiovanelli per 75-67.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket Serie C. Per Castelnovo altra tappa della scalata alla B

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