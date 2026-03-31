Basket | la Virtus Bologna dura due quarti e mezzo poi Parigi è travolgente in Eurolega

Durante la 34ª giornata di Eurolega, Paris Basketball ha sconfitto la Virtus Bologna con il punteggio di 103-82 al PalaDozza. La squadra ospite ha dominato i primi due quarti e mezzo, prima di prendere il largo nella ripresa. La partita si è svolta in una serata senza implicazioni in classifica.

In una serata dal significato di classifica praticamente nullo, la 34a giornata di Eurolega vede il Paris Basketball passare al PalaDozza battendo la Virtus Bologna per 82-103. Top scorer della serata Nadir Hifi con 20 punti, per gli uomini ora allenati da Nenad Jakovljevic 16 di Matt Morgan e Momo Diouf. Fin dall’inizio la lotta è serratissima, con un PalaDozza tutto esaurito che prova a spingere la Virtus. Si sbaglia parecchio nelle fasi iniziali, poi è Parigi che prova la fuga con Hifi e Jeremy Morgan (7-13). A rispondere prontamente è uno Smailagic in gran spolvero, che quasi da solo piazza un 8-0 che rimanda avanti Bologna. Entra in scena anche Matt Morgan per il 20-16, poi Hommes sigla la tripla che significa 20-19 dopo 10′. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket: la Virtus Bologna dura due quarti e mezzo, poi Parigi è travolgente in Eurolega Articoli correlati Leggi anche: LIVE Panathinaikos-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: trasferta impegnativa per le V-Nere, tra poco la palla a due Leggi anche: LIVE Panathinaikos-Virtus Bologna 44-37, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: nuovo parziale dei greci, Virtus a -7 Virtus Bologna-Barcellona 85-80: gli highlights | Eurolega Approfondimenti e contenuti su Virtus Bologna Temi più discussi: Virtus Bologna senza energie, vince Reggio Emilia; La Virtus esonera coach Ivanovic! Al timone ci sarà il vice Jakovljevic; Sorpresa Virtus Bologna: esonerato coach Ivanovic. La squadra al vice Jakovljevic; Virtus Bologna, per la prossima stagione taglio del budget e rivoluzione?. Basket: la Virtus Bologna dura due quarti e mezzo, poi Parigi è travolgente in EurolegaIn una serata dal significato di classifica praticamente nullo, la 34a giornata di Eurolega vede il Paris Basketball passare al PalaDozza battendo la ... oasport.it Dusko Ivanovic esonerato: dalla Virtus Bologna arriva la spiegazionePaolo Ronci, direttore generale della Virtus Bologna, spiega i retroscena dell'imprevisto allontanamento di Dusko Ivanovic. sportal.it VIRTUS BOLOGNA IN CAMPO Al PalaDozza c'è il Paris Basketball: gli aggiornamenti in diretta - facebook.com facebook Virtus Bologna, alla scoperta di Nenad Jakovljevic: la scommessa del nuovo coach dopo l'esonero di Ivanovic x.com