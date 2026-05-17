Violenta lite in casa davanti ai figli | donna ferita a calci e pugni arrestato 25enne nel Comasco

Una lite violenta tra una donna e un uomo si è svolta all’interno di un’abitazione nel Comasco, davanti ai figli della coppia. La donna è stata colpita con calci e pugni ed è stata trovata ferita al volto, in stato di shock. La chiamata di emergenza è arrivata al 112 durante l’episodio, e sul posto sono intervenuti i carabinieri. L’uomo di 25 anni è stato arrestato e portato in caserma, mentre la donna è stata assistita per le ferite riportate.

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