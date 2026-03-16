Violenta lite in centro a colpi di calci e pugni arrestato 50enne

Nella serata di sabato 14 marzo, nei pressi di piazza Vittoria a Spoleto, si è verificata una lite violenta tra due persone. La discussione è degenerata in calci e pugni, attirando l’attenzione dei passanti. I carabinieri sono intervenuti dopo essere stati chiamati al numero di emergenza 112 e hanno arrestato un uomo di 50 anni coinvolto nell'alterco.

L'episodio è successo nella serata di sabato a Spoleto. L'altro uomo coinvolto è riuscito a scapare Violenta lite in centro a colpi di calci e pugni. È successo nella serata di sabato 14 marzo, nelle vicinanze di piazza Vittoria a Spoleto, dove i carabinieri sono intervenuti a seguito di una segnalazione al 112. Giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato soltanto uno dei due soggetti coinvolti nella lite, un 50enne già noto alle forze dell'ordine in evidente stato di alterazione e agitazione. Per questo, i militari hanno richiesto anche l'intervento degli operatori della polizia locale a sostegno delle operazioni di verifica. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Violenta lite all'uscita dal locale: volano calci e pugni, ragazzo in ospedale Violenta lite in strada: lei fugge in casa, lui rompe la porta-finestra a calci e pugniMomenti di forte tensione nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 22 gennaio, a Molinetto di Mazzano. Una selezione di notizie su Violenta lite Temi più discussi: Napoli, abusi su un bimbo di tre anni in un centro commerciale: arrestato 47enne; BASSANO DEL GRAPPA | VIOLENZA AL CENTRO STUDI: ALLA PROCURA DEI MINORI 4 DENUNCE PER RISSA E SEGNALATO UN…; Rissa a colpi di bastone e coltello. Caos in centro, tre feriti all’ospedale; Violenta lite tra spacciatori, interviene la polizia: sequestrato mezzo chilo di droga. Rissa a Crotone: tre arresti dopo una violenta lite in centroIn via Pitagora a Crotone: tre arresti dopo una rissa nata per futili motivi tra due italiani e uno straniero. Spunta un coltello ... ilcrotonese.it Spoleto, lite violenta in zona piazza Vittoria: un arrestoUn’altra lite violenta in zona piazza Vittoria a Spoleto. E’ successo sabato sera, intorno alle 19, quando diverse persone hanno segnalato due uomini che, per cause che restano da chiarire, avrebbero ... umbria24.it Vecchi rancori e una violenta lite nata da una richiesta di risarcimento sabato mattina a Montesano salentino hanno rischiato di tradursi in tragedia. Tutto sarebbe nato nei giorni scorsi: al culmine di un litigio, un trentanovenne del posto avrebbe danneggiato l’ - facebook.com facebook LITE IN FAMIGLIA. Intervento dei carabinieri nella serata del 7 marzo a Caprino Bergamasco, dove una violenta lite familiare ha portato all’attivazione delle procedure previste dal «Codice Rosso». x.com