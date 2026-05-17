Vintage in villa | la moda oltre il tempo

Da padovaoggi.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Vintage in Villa: La Moda Oltre il Tempo trasforma la "Reggia" di Villa Contarini nel Tempio dello Stile. Il 23 e 24 maggio, la storia torna a sfilare tra le sale monumentali di una delle residenze più vaste e prestigiose d’Europa: Villa Contarini – Fondazione G.E. Ghirardi. Patrimonio della. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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