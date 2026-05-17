Vintage in villa | la moda oltre il tempo
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Vintage in Villa: La Moda Oltre il Tempo trasforma la "Reggia" di Villa Contarini nel Tempio dello Stile. Il 23 e 24 maggio, la storia torna a sfilare tra le sale monumentali di una delle residenze più vaste e prestigiose d’Europa: Villa Contarini – Fondazione G.E. Ghirardi. Patrimonio della. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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Chiudi gli occhi e cambia epoca. ? Il 23 e 24 maggio, la maestosa Villa Contarini a Piazzola sul Brenta ti apre le porte per un viaggio nel tempo senza precedenti: torna Vintage in Villa: La moda oltre il tempo! Dagli eleganti anni ’20 ai mitici e coloratissi - Facebook facebook
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