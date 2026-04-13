Torna il Florence Vintage Market | moda per sostenere l' assistenza alle persone gravemente malate

Da venerdì 3 a domenica 5 ottobre si terrà a Firenze la dodicesima edizione del Florence Vintage Market, un evento dedicato alla vendita di abiti, accessori e oggetti vintage di alta qualità. Tutti i pezzi sono stati donati e vengono messi in vendita per sostenere l’assistenza alle persone gravemente malate. La manifestazione si svolge in diversi stand e spazi della città, attirando appassionati e collezionisti.

A Firenze, da venerdì 3 a domenica 5 ottobre, si svolgerà la 12ª edizione del Florence Vintage Market, il mercato dedicato ad abiti, accessori e oggetti vintage d'alta qualità, rigorosamente donati, che unisce stile, sostenibilità e impegno sociale. L'evento si svolgerà dalle ore 11 alle 18 a.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Vintage Market Bari: in Fiera del Levante due giorni tra moda, oggetti d’epoca e sostenibilitàTorna uno degli eventi più attesi dagli amanti del vintage e della sostenibilità: il Vintage Market Bari 2026. Tra vintage e antiquariato, torna il Via Roma street marketDopo due mesi di stop invernale, torna il Via Roma Street Market domenica 1° marzo in quartiere Roma: dalle ore 9 alle 17,30 il quartiere sarà...