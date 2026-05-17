Giro d'Italia 2026 oggi in TV 9ª tappa Cervia-Corno alle Scale | percorso dove vederla in diretta e streaming i favoriti
Oggi viene trasmessa in TV la nona tappa del Giro d’Italia 2026, che rappresenta l’ultima giornata della prima settimana di gara. La tappa ha un percorso di 184 chilometri, iniziando a Cervia e arrivando a Corno alle Scale. Per questa tappa sono previsti vari punti di salita impegnativi, tra cui la salita finale. La diretta sarà disponibile anche in streaming, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire l’evento su diversi dispositivi. Tra i favoriti ci sono alcuni dei ciclisti più noti del circuito internazionale.
Nona tappa, ultima della prima settimana del Giro 2026, che parte da Cervia per arrivare a Corno alle Scale dopo 184 chilometri. Decisiva l'ultima salita co punte al 15%. Diretta in chiaro su Rai Due, Rai SportHD e RaiPlay. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Giro dItalia 2026 | Percorso, Favoriti e Analisi Completa
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