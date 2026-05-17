Vingegaard schianta Gall al Corno alle Scale | Eulalio resta in rosa

Durante una gara sui colli delle Corno alle Scale, il ciclista Vingegaard ha superato Gall, che aveva tentato di resistere fino all’ultima salita. Vingegaard ha aumentato il ritmo negli ultimi chilometri, riuscendo a staccare il suo avversario e a conquistare il podio. Eulalio, invece, ha mantenuto la posizione in testa alla classifica generale, grazie ai tempi accumulati nelle tappe precedenti. La competizione continua con altri ciclisti pronti a sfidarsi sui tracciati montani.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui