Vingegaard schianta Gall al Corno alle Scale | Eulalio resta in rosa
Durante una gara sui colli delle Corno alle Scale, il ciclista Vingegaard ha superato Gall, che aveva tentato di resistere fino all’ultima salita. Vingegaard ha aumentato il ritmo negli ultimi chilometri, riuscendo a staccare il suo avversario e a conquistare il podio. Eulalio, invece, ha mantenuto la posizione in testa alla classifica generale, grazie ai tempi accumulati nelle tappe precedenti. La competizione continua con altri ciclisti pronti a sfidarsi sui tracciati montani.
? Punti chiave Come ha fatto Vingegaard a scardinare la difesa di Felix Gall?. Perché Eulalio riesce ancora a mantenere il vantaggio in classifica?. Quanto tempo perderà il portoghese nella cronometro tra Viareggio e Massa?. Chi riuscirà a recuperare il distacco dopo il crollo di Pellizzari?.? In Breve Felix Gall arriva secondo con 12 secondi di distacco su Vingegaard.. Davide Piganzoli chiude quarto staccando Thymen Arensman di 34 secondi.. Afonso Eulalio mantiene 2 minuti e 24 secondi di vantaggio sul danese.. Giulio Pellizzari chiude con 1 minuto e 27 secondi di ritardo.. Jonas Vingegaard ha conquistato la nona tappa del Giro d’Italia a Cervia-Corno alle Scale, staccando Felix Gall nell’ultimo chilometro e accorciando le distanze in classifica generale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Vingegaard must win this Giro
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