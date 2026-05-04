L' Inter vince il suo ventunesimo scudetto festeggiano migliaia di tifosi La gioia del vicesindaco Giovanni Zinni

Domenica 3 maggio 2026, poco dopo il fischio finale di una partita tra l’Inter e il Parma, decine di migliaia di tifosi si sono radunati nelle piazze italiane. L’Inter ha ottenuto la vittoria con il risultato di 2-0, conquistando così il suo ventunesimo scudetto. La notizia ha suscitato grande entusiasmo tra i sostenitori nerazzurri, che hanno celebrato insieme la vittoria in diverse città.

ANCONA – Ieri sera, domenica 3 maggio 2026, poco dopo il fischio finale che ha sancito la vittoria dell’Inter sul Parma per 2-0, decine di migliaia di tifosi nerazzurri si sono riversati nelle piazze di tutta Italia per festeggiare la conquista del ventunesimo scudetto.Ancona non ha di certo.🔗 Leggi su Anconatoday.it Inter, è la vittoria Scudetto Siparietto Bergomi-Di Canio a Sky Calcio Club Notizie correlate Leggi anche: L’Inter vince il suo 21° scudetto battendo il Parma 2-0. Festa grande dei tifosi in piazza del Duomo Milano, i tifosi dell'Inter festeggiano il 21esimo scudetto a Piazza DuomoEsplode la festa nel cuore di Milano dopo la conquista del 21° scudetto da parte dell’Inter.