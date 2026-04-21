Rione Villa respira | nasce il piano per 5.000 mq di nuovo verde

Giovedì 23 aprile 2026, alle 11:30, si terrà a piazza Capri a San Giovanni a Teduccio l’evento di presentazione dell’accordo per il recupero di un’area di 5.000 metri quadrati destinata a verde pubblico nel Rione Villa. L’iniziativa riguarda un progetto di ampliamento degli spazi verdi nella zona e coinvolge le autorità locali e i rappresentanti delle istituzioni.

Giovedì 23 aprile 2026, alle ore 11:30, piazza Capri a San Giovanni a Teduccio ospiterà la presentazione ufficiale dell’accordo per il recupero di 5.000 metri quadrati di verde pubblico. L’iniziativa coinvolge l’associazione Est(ra)Moenia, la Fondazione 100×100 Naples e NEST – Napoli Est Teatro, con l’obiettivo di restituire decoro e vivibilità alle aree verdi del Rione Villa. Il piano di manutenzione per le piazze del Rione Villa. Il progetto, che ha già preso il via operativo lo scorso marzo, punta alla cura continuativa di un’area verde estesa per oltre 5.000 mq. Il perimetro d’intervento si concentra sulle piazze Capri, Procida e Ischia, situate nel cuore pulsante del Rione Villa, zona identificata come nodo cruciale per i processi di trasformazione urbana nell’area di Napoli Est.🔗 Leggi su Ameve.eu

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