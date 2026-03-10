Assalto alle villette di Contrada Pennini | una famiglia nel mirino dei ladri

Nella Contrada Pennini di Avellino, una famiglia ha subito quattro episodi di furto in quattro mesi. Tre tentativi sono andati a buon fine, mentre uno è stato evitato grazie all’allarme. La villetta è stata presa di mira più volte, con i ladri che sono riusciti a entrare in tre occasioni. La famiglia si trova ora a fare i conti con questa situazione ripetuta.

Contrada Pennini, quattro mesi di furti ad Avellino. Una villetta presa di mira quattro volte. Tre colpi riusciti, uno sventato dall'allarme. I ladri operano la sera, quando le case sono abitate. Nessun fermo. Erano le venti passate di qualche minuto. I proprietari della villetta erano al piano terra. Al piano superiore, sui balconi, c'erano già altre persone. Non erano ospiti. L'antifurto è scattato. I ladri sono fuggiti. Quando sono arrivate le forze dell'ordine, non c'era più nessuno. È andata così l'ultima volta. Ma non è la prima. Per la famiglia che abita quella villetta a contrada Pennini — una zona residenziale, case unifamiliari, periferia tranquilla — è il quarto episodio in pochi mesi.