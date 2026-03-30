Nel mirino dei ladri la casa del figlio di Zeffirelli | portate via due casseforti

Nella notte di domenica 30 marzo, un furto è stato denunciato presso l’abitazione del figlio adottivo di Franco Zeffirelli. I ladri hanno portato via due casseforti senza riuscire a trafugare altri oggetti o danneggiare l’immobile. L’episodio si è verificato a Firenze e al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sulle modalità della rapina o sui responsabili.

Firenze, 30 marzo 2026 – Nella tarda serata di ieri, domenica 30 marzo, è stato messo a segno un furto nell’abitazione del figlio adottivo di Franco Zeffirelli. Ignoti sono entrati nella casa in zona Campo di Marte e hanno portato via due cassaforte con all’interno oro, gioielli e monili preziosi per un valore ancora da quantificare. A dare l’allarme questa mattina la stessa vittima. Sul posto una volante della polizia e la scientifica, per i rilievi del caso. Al vaglio degli investigatori anche le telecamere di videosorveglianza della zona. Pietro Mecarozzi . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nel mirino dei ladri la casa del figlio di Zeffirelli: portate via due casseforti Articoli correlati Casseforti nel mirino dei ladri: colpo a segno a Vigevano, furto fallito a Cava ManaraVigevano (Pavia), 24 marzo 2026 - Due furti notturni, uno messo a segno e l'altro rimasto solo tentato, con modalità simili ed se esiti opposti. La città nel mirino dei ladri: otto furti con spaccata in due mesiI presunti responsabili – si legge in una nota delle forze dell’ordine – sono sette cittadini di nazionalità straniera; alcuni di questi sono stati...