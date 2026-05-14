Un ex alto ufficiale del governo ucraino è stato arrestato con l'accusa di riciclaggio di denaro. Secondo le indagini, il sospettato dovrebbe versare una cauzione di 3,2 milioni di dollari per poter lasciare il carcere. Le indagini si concentrano su alcune proprietà immobiliari che sarebbero coinvolte nel presunto riciclaggio. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’uso di beni immobili per attività illecite nel paese.

? Domande chiave Come potrà Yermak reperire i 3,2 milioni di dollari per la cauzione?. Quali proprietà immobiliari sono al centro dell'inchiesta sul riciclaggio?. Chi sono gli altri indagati coinvolti nella rete criminale?. Come si collegano le tangenti dell'agenzia atomica al caso Yermak?.? In Breve Cauzione di 3,2 milioni di dollari per ottenere la libertà provvisoria.. Indagati Timur Mindich e Oleksii Chernyshov per operazioni da 10,5 milioni di dollari.. Tangenti da 100 milioni di dollari rilevate nell'agenzia atomica statale.. Riciclaggio tramite complesso residenziale di lusso nella periferia di Kiev.. L’Alta Corte Anticorruzione dell’Ucraina ha disposto il carcere per 60 giorni per Andriy Yermak, l’ex capo di gabinetto del presidente Zelensky, in seguito a pesanti accuse di riciclaggio di denaro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ucraina, carcere per l’ex capo di gabinetto Zelensky: accuse di riciclaggio

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