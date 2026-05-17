Vigorito al ‘Menti’ rotto un tabù | ecco di cosa si tratta

Durante la partita di ieri sera al ‘Menti’, il Benevento ha conquistato la sua prima Supercoppa di Serie C, battendo il Vicenza con un netto dominio sul campo. La vittoria ha rotto un tabù per il club, che non si era mai aggiudicato questo trofeo prima d’ora. La squadra ha mostrato un gioco convincente e ha avuto la meglio sugli avversari in modo chiaro, assicurandosi un risultato storico nel proprio percorso. La serata si è conclusa con una celebrazione per il primo trofeo ufficiale conquistato in questa categoria.

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