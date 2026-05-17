Vigorito al ‘Menti’ rotto un tabù | ecco di cosa si tratta
Durante la partita di ieri sera al ‘Menti’, il Benevento ha conquistato la sua prima Supercoppa di Serie C, battendo il Vicenza con un netto dominio sul campo. La vittoria ha rotto un tabù per il club, che non si era mai aggiudicato questo trofeo prima d’ora. La squadra ha mostrato un gioco convincente e ha avuto la meglio sugli avversari in modo chiaro, assicurandosi un risultato storico nel proprio percorso. La serata si è conclusa con una celebrazione per il primo trofeo ufficiale conquistato in questa categoria.
E’ stata una notte di tante “prime” quella del ‘Menti’ dove il Benevento ha dominato in lungo ed in largo la scena contro una corazzata come il Vicenza (LEGGI QUI) aggiudicandosi la prima Supercoppa di C della sua storia. Messa peggio nella differenza reti in caso di pareggio, alla Strega serviva solo vincere per aggiudicarsi il trofeo ed i giallorossi lo hanno fatto nella maniera migliore surclassando i biancorossi mai in partita, tranne qualche piccolo e fisiologico sussulto nella ripresa. In 20 anni di presidenza Vigorito, mai il patron del Benevento aveva avuto il piacere di vincere una Coppa. Nel 2008, dopo aver conquistato la... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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