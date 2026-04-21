Il calciatore turco della Juventus si prepara a scendere in campo contro il Milan, con l’intenzione di ottenere la prima rete in questa sfida. Finora, infatti, non ha mai segnato contro i rossoneri e questa partita rappresenta un’occasione per rompere questo record negativo. La partita si svolgerà a San Siro, e il suo obiettivo è sbloccarsi in questa storica rivalità.

di Francesco Spagnolo Yildiz pronto a tornare titolare contro il Milan. L’obiettivo è quello di sbloccarsi a San Siro con i rossoneri visto che ad oggi non ha mai segnato. Il conto alla rovescia per il big match di domenica è ufficialmente iniziato e gli occhi di tutto il mondo bianconero sono puntati sul talento cristallino di Kenan Yildiz. Dopo una gestione cautelativa nell’ultimo turno di campionato, il giovane fantasista è pronto a riprendersi il palcoscenico che gli spetta. Il numero 10 della Juventus, apparso soltanto part-time col Bologna per il fastidio al ginocchio, ha lavorato intensamente in questi giorni per smaltire il problema fisico e ritrovare la condizione ottimale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz, contro il Milan il turco deve sfatare un tabù: di cosa si tratta e qual è l’obiettivo del numero 10 della Juve

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