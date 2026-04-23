Sozza arbitro Milan Juve i precedenti con i bianconeri | c’è un tabù da sfatare Ecco di cosa si tratta

L’arbitro designato per la partita tra Milan e Juventus ha già diretto incontri con i bianconeri in passato. I precedenti sorridono alla squadra torinese, che ha ottenuto risultati positivi in diverse occasioni. Tuttavia, un dato specifico desta preoccupazione tra i tifosi, anche se non viene chiarito nella fonte. La sfida si avvicina e l’arbitro ha un ruolo chiave in questa partita.

di Francesco Spagnolo Sozza arbitro Milan Juve, i precedenti sorridono ai bianconeri. Ma c’è un dato che preoccupa molto i tifosi. Di cosa si tratta. La tensione sale per una delle sfide più sentite del campionato italiano. Con l’avvicinarsi del fischio d’inizio, l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori si sposta inevitabilmente sulla direzione di gara. La scelta è ricaduta su Simone Sozza. Analizzando il tema arbitro, emerge infatti un dato curioso con questo fischietto: la squadra di Torino, pur avendo un bilancio complessivo positivo con lui, sembra soffrire di un particolare “mal di trasferta “.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sozza arbitro Milan Juve, i precedenti con i bianconeri: c’è un tabù da sfatare. Ecco di cosa si tratta Notizie correlate Leggi anche: Yildiz, contro il Milan il turco deve sfatare un tabù: di cosa si tratta e qual è l’obiettivo del numero 10 della Juve MotoGP, i precedenti di Bezzecchi a Jerez. Tabù vittoria da sfatare, in passato solo qualche podioDopo quasi un mese di pausa (per via dello slittamento a novembre del Gran Premio previsto inizialmente a metà aprile in Qatar) il Motomondiale si... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sozza arbitro di Milan-Juventus: la designazione completa dell'AIA con VAR e AVAR. Ecco a chi sorridono di più i precedenti; Serie A, designazioni arbitrali 34ª giornata: Mariani per Torino-Inter; Sozza l'arbitro di Inter-Como: la designazione AIA. I precedenti e un ritorno a Lissone; Tutti gli aggiornamenti e le notizie di calcio oggi. Milan-Juve a Sozza, Bologna-Roma a Di Bello: tutti gli arbitri della 34ª giornataEcco le designazioni ufficiali per il prossimo turno di Serie A. A Mariani Torino-Inter, sfida che può assegnare lo scudetto ... corrieredellosport.it Serie A, Sozza arbitro di Milan-Juventus: ecco tutte le designazioni arbitraliL'Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha da poco reso note le designazioni arbitrali della 34° giornata di Serie A. Il match di cartello del weekend tra Milan e Juventus è ... firenzeviola.it #Sozza arbitro do #MilanJuve Un tabù da sfatare - facebook.com facebook #MilanJuve Ottime notizie per #Allegri dall'infermeria x.com