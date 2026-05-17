vigili e assenze dal lavoro definitive le condanne

"Latitanza dal servizio". È con questa espressione che la Cassazione ha chiuso il caso dei due vigili residenti a Pesaro, Felice Ardito e Antonio Crestini, coinvolti nell’inchiesta sull’ assenteismo alla Polizia municipale di Bellaria. La Suprema Corte ha rigettato i ricorsi dei due imputati, confermando le condanne decise dalla Corte d’appello di Bologna il 26 settembre 2025. L’udienza si è svolta il 15 aprile scorso. Il sostituto procuratore generale Marco Patarnello aveva chiesto il rigetto dei ricorsi. Confermate quindi le pene: sei mesi di reclusione per Ardito, due mesi e venti giorni per Crestini, oltre a 100 euro di multa ciascuno e al pagamento delle spese processuali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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