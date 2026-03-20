minacce a saviano definitive le condanne per bidognetti e avvocato

Le condanne definitive sono state inflitte a Bidognetti e al suo avvocato, entrambi condannati a un anno e mezzo di carcere. Contestualmente, sono state emesse minacce a Saviano, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sui contenuti delle minacce. La notizia riguarda dunque procedimenti giudiziari e situazioni legate a condanne definitive e intimidazioni.

Definitive le condanne ad 1 anno e mezzo di carcere per il capoclan di camorra Francesco Bidognetti e 1 anno e due mesi per l’avvocato Michele Santonastaso nell’ambito del processo per le minacce rivolte nel 2008 al giornalista Roberto Saviano e alla giornalista Rosaria Capacchione. Lo ha deciso la Cassazione rigettando le istanze avanzate dai difensori. Il fatto avvenne durante il processo di appello Spartacus a Napoli nei confronti del clan dei Casalesi. Strage di Paupisi, il gip decide il giudizio immediato per Salvatore. Corruzione e truffa, confermato obbligo di dimora per consigliere regionale Giovanni. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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