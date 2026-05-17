Vieste en Rose | come saltare la fila
Se desideri partecipare all'evento Vieste en Rose senza dover aspettare in coda, ci sono alcune opzioni per evitare le attese. Per chi vuole entrare rapidamente, è possibile prenotare in anticipo oppure acquistare i biglietti online. In questo modo si evita di fare la fila all’ingresso e si può accedere direttamente all’area dell’evento. Questi metodi sono stati indicati dagli organizzatori come i più semplici per vivere l’esperienza senza inconvenienti.
Vuoi vivere La Vieste en Rose senza attese? Salta la fila! Ecco come fare: 1. Vai su www.laviesteenrose.it 2. Acquista il tuo kit degustazione 3. Ritira il kit a partire da una settimana prima dell’evento presso lo IAT di Vieste 4. Il 1° giugno arrivi già pronto: entri. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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