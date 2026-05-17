VIDEO | Il ritorno delle Frecce Tricolori in Liguria | lo spettacolo della pattuglia acrobatica nazionale
Domenica 17 maggio si è svolto a Varazze l'Air Show con le Frecce Tricolori, la pattuglia acrobatica nazionale. L'evento è stato ripreso in un video pubblicato da Azzurro Tricolore, che mostra l'esibizione delle forze aeree durante lo spettacolo. La manifestazione ha attirato pubblico e appassionati, che hanno potuto assistere alle evoluzioni degli aerei in volo. La presenza delle Frecce Tricolori sul territorio ligure è stata un'occasione per vivere un momento di aeronautica militare.
Il video dell'esibizione delle Frecce Tricolori girato da Azzurro Tricolore. Domenica 17 maggio a Varazze è andato in scena l'atteso Air Show con la pattuglia acrobatica nazionale. Hanno preso parte all'evento anche il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l'assessore regionale al. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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