VIDEO | Il ritorno delle Frecce Tricolori in Liguria | lo spettacolo della pattuglia acrobatica nazionale

Domenica 17 maggio si è svolto a Varazze l'Air Show con le Frecce Tricolori, la pattuglia acrobatica nazionale. L'evento è stato ripreso in un video pubblicato da Azzurro Tricolore, che mostra l'esibizione delle forze aeree durante lo spettacolo. La manifestazione ha attirato pubblico e appassionati, che hanno potuto assistere alle evoluzioni degli aerei in volo. La presenza delle Frecce Tricolori sul territorio ligure è stata un'occasione per vivere un momento di aeronautica militare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui