VIDEO | Frecce Tricolori in Liguria | le immagini mozzafiato delle prove
Un video mostra le prove delle Frecce Tricolori in Liguria, girato dall’associazione Azzurro Tricolore. La domenica 17 maggio a Varazze si terrà un Air Show con la partecipazione della pattuglia acrobatica nazionale. L’evento inizierà alle ore 15 con le esibizioni di velivoli storici, acrobatici e di soccorso. Successivamente è previsto il momento principale con le esibizioni delle Frecce Tricolori.
Il video con le prove delle Frecce Tricolori girato da Azzurro Tricolore. Domenica 17 maggio a Varazze l'atteso Air Show con la pattuglia acrobatica nazionale, evento che comincia alle ore 15 con le prime esibizioni di velivoli storici, acrobatici e di soccorso, seguito poi dal momento più atteso. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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