Le Frecce Tricolori tornano a esibirsi in Liguria | dove e quando

A maggio, le Frecce Tricolori effettueranno un’ulteriore esibizione sui cieli della Liguria. L’evento prevede una performance acrobatica sul mare, accessibile gratuitamente a tutti. La manifestazione si svolgerà in una località ancora da comunicare e rappresenta uno dei momenti più attesi della stagione aeronautica nella regione. La presenza delle Frecce Tricolori richiama ogni anno numerosi spettatori, desiderosi di assistere allo spettacolo.

Il rombo dei motori e la scia acrobatica più famosa del mondo si preparano a riabbracciare la Liguria: torneranno a maggio le Frecce Tricolori sui cieli della nostra regione, con un'esibizione sul mare gratuita e aperta a tutti.Data e luogo dell'esibizioneL’appuntamento è fissato per domenica 17.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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