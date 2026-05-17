VIDEO | Far west Cornigliano altra rissa in mezzo alla strada
Un video che mostra una rissa avvenuta questa mattina a Cornigliano sta circolando sui social e nei gruppi di quartiere. Le immagini ritraggono diverse persone coinvolte in una colluttazione in via San Giovanni d'Acri, dove si scambiano calci, pugni e colpi con un cinghia. Alla vista delle forze dell’ordine, alcuni partecipanti si sono allontanati rapidamente, lasciando la scena. La rissa si è protratta per alcuni minuti prima che arrivassero i carabinieri, che sono intervenuti per fermare la lite.
Sta facendo il giro dei social e dei gruppi di quartiere il video di una rissa avvenuta in piena mattinata a Cornigliano, con persone che si prendono a calci, pungi e cinghiate in via San Giovanni d'Acri, prima del fuggi fuggi all'arrivo delle pattuglie dei carabinieri. Una situazione che. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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