VIDEO | Far west Cornigliano altra rissa in mezzo alla strada

Un video che mostra una rissa avvenuta questa mattina a Cornigliano sta circolando sui social e nei gruppi di quartiere. Le immagini ritraggono diverse persone coinvolte in una colluttazione in via San Giovanni d'Acri, dove si scambiano calci, pugni e colpi con un cinghia. Alla vista delle forze dell’ordine, alcuni partecipanti si sono allontanati rapidamente, lasciando la scena. La rissa si è protratta per alcuni minuti prima che arrivassero i carabinieri, che sono intervenuti per fermare la lite.

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