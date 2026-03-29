Sabato sera da far west in centro storico | maxi rissa e violenza brutale in strada Garibaldi

Sabato sera, intorno alle 21, in strada Garibaldi, si è verificata una violenta rissa tra gruppi di giovani. Un giovane è stato coinvolto in una colluttazione che ha coinvolto più persone, portando a momenti di grande confusione e scontri fisici. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno cercato di sedare la lite e gestire la situazione.

Un gruppo di ragazzi si sono scatenati ieri, 28 marzo, contro un altro giovane in pieno centro intorno alle ore 21. Esasperati i cittadini: “Ormai è diventata ordinaria amministrazione. Ci si chiede fino a quando dovremo assistere a queste scene senza che cambi nulla”. Il video sta girando sui social (ripreso da Parma indecorosa): si vede il un gruppetto di ragazzi aggredire e picchiare davanti ai passanti un altro giovane. L'auto abbandonata e poi nessuna notizia: un 24enne scompare a Calestano. Ricerche da ieri . 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Sabato sera da far west in centro storico: maxi rissa e violenza brutale in strada Garibaldi Articoli correlati Brasile, Cruzeiro Atletico Mineiro: finale da Far West! Maxi rissa e 23 espulsi: cos’è successoTonali torna in Serie A? Rivelazione sul futuro del centrocampista, si va verso questa direzione per l’estate! L’indiscrezione Boga convince la... Leggi anche: Violenza in centro: lunga scia di sangue in strada dopo una rissa Altri aggiornamenti su Sabato sera Discussioni sull' argomento Weekend a Milano: dal 27 al 29 marzo; Weekend a Roma: 14 eventi da non perdere sabato 21 e domenica 22 marzo; Rubarono auto per fare furti, a Imola fecero saltare la colonnina self di un distributore, tre arresti; Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 20 al 22 marzo 2026. Un sabato sera diverso al Nerd Corner tra giochi da tavolo e nuove amicizieA volte basta poco per cambiare prospettiva sul divertimento. Una fumetteria, qualche gioco da tavolo e un gruppo di sconosciuti pronti a diventare compagni di partita. È così che, al C&A Nerd Corner ... ecodibergamo.it Pizze del sabato sera. Diretto 5 ore. FARINA: 1KG di molino vigevano - Vesuvio SALE: 20G OLIO: 30G LDBF: 6G ACQUA FRESCA: 680G Procedimento con Impasto a mano: sciogliere il lievito in acqua e aggiungerla poco alla volta nella farina te - facebook.com facebook