Far west a Cornigliano | insulti ai carabinieri sputi inseguimento e danni alla ' gazzella'

Nel quartiere di Cornigliano si è verificato un episodio di disordini che ha coinvolto diversi cittadini e le forze dell'ordine. Durante un intervento, alcuni individui hanno rivolto insulti e sputi ai carabinieri, mentre altri si sono dati alla fuga. L'inseguimento ha portato a danni a un veicolo delle forze dell’ordine e all’arresto di due persone, con ulteriori tre denuncie a carico di altri soggetti coinvolti.

Non è stato un pomeriggio tranquillo quello vissuto ieri tra Cornigliano e la Valpolcevera. I carabinieri della compagnia di Sampierdarena hanno svolto diverse operazioni, con un bilancio di due arresti e tre denunce. ‘Far West’ a CorniglianoTutto è iniziato con un normale controllo di routine. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Inseguimento in città: "gazzella" dei carabinieri finisce contro semaforoBRINDISI - Momenti di tensione in pieno centro a Brindisi, dove una “gazzella” dei carabinieri del Comando provinciale si è schiantata contro un palo... L'inseguimento, il conflitto a fuoco con i carabinieri e il proiettile che attraversa la "gazzella": carabinieri salvi per miracoloHanno rischiato la vita i due carabinieri a bordo della pattuglia intervenuta dopo l'assalto al portavalori sulla superstrada Lecce-Brindisi: un...