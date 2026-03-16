viareggio maineri conquista le primarie del centrosinistra

A Viareggio, durante le primarie del centrosinistra, è stato scelto il candidato che rappresenterà la coalizione alle prossime elezioni amministrative. La consultazione ha visto la partecipazione degli iscritti e si è conclusa con l’indicazione del nome che guiderà l’alleanza nel voto imminente. La decisione è stata comunicata ufficialmente dai responsabili della campagna elettorale.

VIAREGGIO – La consultazione del centrosinistra a Viareggio ha indicato il nome che rappresenterà la coalizione alle prossime elezioni amministrative. A prevalere nelle primarie è stata Federica Maineri, al termine di una giornata di voto partecipata che ha coinvolto cittadini in diversi seggi della città. Al termine dello scrutinio è emerso il risultato che assegna la vittoria a Federica Maineri, candidata sostenuta dal Partito Democratico, che ha ottenuto 1.149 voti pari al 41% delle preferenze. Dietro di lei si è classificato Stefano Baccelli, già presidente della Provincia di Lucca ed ex assessore regionale ai trasporti, con 962 voti ( 34%). 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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