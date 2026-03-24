Amanda Sandrelli perché la figlia di Gino Paoli porta il cognome della madre Stefania

Amanda Sandrelli è conosciuta come attrice con una carriera che include ruoli nel cinema, nella televisione e nel teatro. È figlia di Gino Paoli e Stefania Sandrelli, e porta il cognome della madre. La sua esperienza professionale si estende a diversi ambiti artistici, dimostrando versatilità e competenza. La sua presenza nel mondo dello spettacolo si è consolidata nel corso degli anni.

Amanda Sandrelli non è solo la figlia di Gino Paoli e Stefania Sandrelli. Ha infatti una lunghissima carriera alle spalle, tra cinema, tv e teatro, in cui ha mostrato un talento sfaccettato che ha ereditato da entrambi. Eppure, nonostante sia figlia di due giganti, ci siamo chiesti spesso: come mai Amanda porta il cognome della madre? Un amore controcorrente e la scelta del cognome. Per comprendere questa decisione, bisogna tornare al 1964, anno in cui Amanda viene al mondo a Losanna, in Svizzera. La relazione tra Stefania Sandrelli e Gino Paoli è stato uno dei grandi scandali dell’epoca: lei era un’ attrice giovanissima e in ascesa, appena sedicenne all’inizio della loro storia, mentre lui era un uomo già affermato e sposato con Anna Fabbri. 🔗 Leggi su Dilei.it

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