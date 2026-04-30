Un viaggio in Appennino tra gusto e tradizione | al rifugio la colazione stellata con lo chef Gianluca Gorini
Domenica 10 maggio, il rifugio Trappisa di Sotto si trova nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, in località Strabatenza. In questa giornata si svolgerà “Colazione nella Natura”, un evento che combina cucina di alta qualità, paesaggio naturale e passeggiata. L’iniziativa, organizzata in un’area immersa nel verde, coinvolge uno chef noto per le sue creazioni gastronomiche. La proposta si rivolge a chi desidera vivere un’esperienza tra gusto e tradizione in un ambiente naturale.
Domenica 10 maggio, il rifugio Trappisa di Sotto, nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, in località Strabatenza nel comune di Bagno di Romagna ospiterà “Colazione nella Natura”, un’esperienza che unisce gastronomia d’autore, paesaggio e cammino.Protagonista dell’iniziativa sarà.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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