Cantieri aperti e opere da realizzare | viaggio dentro la città che sta cambiando ecco l’Agrigento che verrà

Agrigento si prepara a trasformarsi con nuovi cantieri e opere in corso, segnando un cambiamento tangibile nella città. La popolazione attende con impazienza lavori che rispettino i tempi previsti e portino a conclusioni concrete. La differenza tra i progetti annunciati e le realizzazioni effettive resta evidente, mentre gli abitanti osservano i lavori che avanzano lentamente o si bloccano lungo il percorso.

Un conto è un progetto, un altro è un'opera conclusa. Chi abita ad Agrigento desidera (purtroppo senza mai nutrire grandi speranze) tempi certi, lavori rapidi e risultati visibili. Ma tra il progetto su carta e il cantiere passa spesso un tempo che non viene accettato, né compreso.

