Viaggio nella città da cinema Gli studenti sui set ferraresi

Negli ultimi tempi, studenti e professionisti del settore cinematografico si sono immersi nelle atmosfere della città, utilizzandola come location per diversi set. La presenza di riprese ha portato alla scoperta di angoli nascosti e scorci cittadini, trasformando gli ambienti urbani in scenari di film e serie televisive. Questa attività ha coinvolto numerosi giovani, che hanno partecipato a workshop e laboratori pratici legati alla produzione cinematografica.

Il cinema è un mondo di emozioni, sentimenti e idee – spiega Domenico Allocca, docente responsabile dell’iniziativa –, abbiamo attinto all’arte cinematografica per condurre studenti e studentesse alla scoperta dei propri punti di forza e debolezza, per favorire la conoscenza di se stessi, orientarsi nell’ambito professionale e costruire un valido percorso di vita". Si tratta del progetto Poc ‘Al Cinema per scoprire te stesso’, che prende il via all’ istituto Copernico-Carpeggiani con una giornata ricca di attività, ma proseguirà per tutto il 2026. "Sabato – continua il docente – porteremo ragazzi e ragazze in giro per la città per vedere i luoghi, che sono stati il set di film importanti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Viaggio nella città da cinema. Gli studenti sui set ferraresi Notizie correlate Cortona finisce sui fumetti. Gli studenti raccontano la città con l’arte del disegnoLa storia della città racconta il passato, ma può diventare anche uno strumento creativo per leggere il presente. La Reggia di Venaria si trasforma in un set: da Monica Bellucci a Maria Callas, in mostra gli abiti da Oscar delle regine del cinemaAlla Reggia di Venaria, uno dei complessi monumentali più prestigiosi d'Europa, inaugura una mostra che celebra il potere evocativo dell'abito... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Viaggio nella città da cinema. Gli studenti sui set ferraresi; Viaggio a Melbourne, alla scoperta della Città Giardino d’Australia; La Girgenti del Grand Tour, viaggio nella città descritta da Goethe e Maupassant: Regno di Satana; Chernobyl 40 anni fa, viaggio nella citta' fantasma di Pripyat. La Girgenti del Grand Tour, viaggio nella città descritta da Goethe e Maupassant: Regno di SatanaUn percorso inedito nel centro storico di Agrigento attraverso lo sguardo dei viaggiatori del Grand Tour. L'iniziativa La Girgenti del Grand Tour, promossa da Minerva Aps, si terrà il 26 aprile con ... agrigentonotizie.it Viaggio alla scoperta della sfida millenaria della Valle dei Calanchi e del destino della Città che MuoreScopri la Valle dei Calanchi a Bagnoregio: un viaggio tra le guglie d'argilla della Tuscia viterbese e i segreti geologici di Civita ... sportoutdoor24.it Con il viaggio a Tokyo, per una serie di eventi degli Ordini Dinastici, Emanuele Filiberto e Adriana Abascal confermano la pace fatta. - facebook.com facebook Viaggio nel padiglione della Russia alla Biennale dove si suonerà per 4 giorni x.com