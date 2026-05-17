Viabilità vertice in arrivo | Adesso gli Stati generali delle strade della Valle

Domani si terrà un vertice sulla viabilità nella zona, con l’obiettivo di convocare gli Stati generali delle strade della Valle. La riunione si concentra sulla definizione di interventi strutturali necessari per migliorare la rete stradale locale. La riunione è stata annunciata da un rappresentante delle istituzioni, che ha precisato come si vogliano fornire risposte concrete a cittadini e imprese, che attendono da tempo interventi di manutenzione e sviluppo delle infrastrutture stradali.

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"L’obiettivo è dare risposte certe ai cittadini e alle imprese di una zona che attende da tempo interventi strutturali". Così il consigliere regionale Federico Eligi annuncia un incontro tra Regione Toscana, Anas, Provincia di Pisa e Comuni dell’Alta Valdicecina per affrontare le criticità della rete viaria del territorio. Secondo quanto riferito da Eligi, il confronto dovrebbe svolgersi all’inizio di giugno direttamente in Valdicecina e nasce dalle sollecitazioni arrivate dagli amministratori locali, in particolare dal sindaco di Pomarance e consigliere provinciale delegato alle strade Graziano Pacini. Il consigliere regionale spiega di avere già avviato un’interlocuzione con l’assessore regionale alle infrastrutture Filippo Boni, ricevendo rassicurazioni sul coinvolgimento dei vertici di ANAS Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Viabilità, vertice in arrivo: "Adesso gli Stati generali delle strade della Valle" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Forced to marry cold CEO, I made him fall for me with just 1 kiss! Sullo stesso argomento Cultura, il 5 maggio gli Stati Generali del Teatro delle Aree Interne della CampaniaIl teatro come spazio di comunità, di confronto e di visione per il futuro dei territori. Al via gli stati generali itineranti delle pro loco abruzzesiTre le tappe previste: si parte il 18 marzo da Bellante, con le pro loco teramane, per poi fermarsi a Tollo l’8 aprile, dove sono attese pro loco... Rinasce piazza delle Poste. In arrivo nuovi marciapiedi. Viabilità, divieti per 2 mesiLa prospettiva, nell’immediato, è di una viabilità del centro storico in tilt per due mesi a causa di sensi unici alternati e divieti. Ma è la seconda, più importante, a far sì che il Comune si ... lanazione.it