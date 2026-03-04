Al via gli stati generali itineranti delle pro loco abruzzesi

Dal 18 marzo al 22 aprile si svolgono gli stati generali itineranti delle pro loco abruzzesi, organizzati dall'Unpli, la principale associazione di categoria con oltre 280 realtà affiliate nella regione. Gli incontri si tengono in diverse località e coinvolgono rappresentanti delle pro loco provenienti da tutta l’Abruzzo. L’obiettivo è discutere delle attività e delle future iniziative delle associazioni locali.

Tre le tappe previste: si parte il 18 marzo da Bellante, con le pro loco teramane, per poi fermarsi a Tollo l'8 aprile, dove sono attese pro loco chietine e pescaresi. Ultimo incontro il 22 aprile a Magliano de' Marsi