Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2026 ore 17 | 25

Alle ore 17:25 del 5 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La redazione ha comunicato le ultime notizie riguardanti le condizioni del traffico e eventuali disagi nella zona, offrendo informazioni utili per chi si sposta nella regione. Il servizio fornisce dati aggiornati in tempo reale per aiutare gli automobilisti a pianificare i loro percorsi.

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio molto trafficato in queste ore il raccordo anulare in carreggiata esterna code a tratti tra le uscite Roma Fiumicino e Tuscolana è ancora tra Prenestina e centrale del latte in interna file tra Cassia Veientana e Salaria a seguire code a tratti della Bufalotta il bivio per la 24 Roma Teramo È ancora dalla Casilina all'appia sul tratto Urbano della A24 traffico rallentato tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est verso il centro sulla Roma Fiumicino invece si rallenta da via Cristoforo Colombo a via Isacco Newton Verso il raccordo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

